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Вчера, 15:00

"Грибникам, туристам, всем": в этом месте приморцев подстерегает опасность

"Грибникам, туристам, всем": в этом месте приморцев подстерегает опасность

Источник фото: Т. Воробьева

Медвежья семья с маленькими медвежатами облюбовала окрестности села Владимиро-Александровское, - сообщает "Вести: Приморье".

Жители села встречали косолапых и находили их следы возле своих земельных участков по ул. Зеленый Лу, 13, 14, 15, у базы отдыха "Дубравушка, на ул. Энергетиков, - сообщила местная жительница в паблике zdnews24.

"Во избежание случайной встречи с медведями, постарайтесь воздержаться от посещения леса", - предупреждает хозяйка участка 25:13.000000.226 Т. Воробьева.


 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментарии: 1

  1. коля от 16.08.2020 22:20
    неплохо мерить следы канистрой от растворителя

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