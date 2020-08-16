"Грибникам, туристам, всем": в этом месте приморцев подстерегает опасность

Медвежья семья с маленькими медвежатами облюбовала окрестности села Владимиро-Александровское, - сообщает "Вести: Приморье".

Жители села встречали косолапых и находили их следы возле своих земельных участков по ул. Зеленый Лу, 13, 14, 15, у базы отдыха "Дубравушка, на ул. Энергетиков, - сообщила местная жительница в паблике zdnews24.

"Во избежание случайной встречи с медведями, постарайтесь воздержаться от посещения леса", - предупреждает хозяйка участка 25:13.000000.226 Т. Воробьева.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]