Ливни с грозами снова обрушатся на Приморье

Во вторник, 18 августа, Приморье опять окажется под влиянием фронтальных разделов очередного циклона, который из Китая снова переместится на Хабаровский край. Во второй половине ночи на западе края начнутся дожди, а днем распространятся на остальные районы края. Их интенсивность увеличится, местами возможны ливни с грозами. Усилится ветер. Ночные температуры повысятся, а дневные понизятся на 1 – 4 градуса,- сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода".

Сегодня в Приморье солнечная со слабым ветром погода, максимальные температуры сохранятся в тех же пределах.

Во Владивостоке сегодня без осадков, температура останется на уровне вчерашнего дня, +28...+32 °С. Во вторник ночью облачность увеличится до значительной, в утренние часы возможен небольшой дождь, температура воздуха +19…+22 °С. Днем во Владивостоке преимущественно облачно, не исключен небольшой дождь, свежий юго-восточный ветер, максимальная температура составит +22…+25 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]