За ливнями в Приморье придет резкое похолодание

В понедельник, 17 августа, под влиянием поля повышенного атмосферного давления будет солнечно, максимальная температура +26…+33 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода", во вторник, 18 августа, атмосферные фронты на большей территории края вызовут дожди разной интенсивности, от небольших до сильных. Ночная температура +12…+21 °С, дневная +20…+29 °С.

В среду, 19 августа, днем фронты уйдут на восток, за ними на Приморский край распространится гребень антициклона и прохладная воздушная масса. Дожди начнут прекращаться, но похолодает на 1 – 3 градуса. Во второй половине недели антициклон обусловит солнечную со слабым ветром погоду. При отсутствии облаков усилится ночное выхолаживание, минимальная температура +8…+15 °С, на южном побережье +17…+19 °С. Днем будет комфортная температура, +20…+27 °С.

Во Владивостоке в понедельник жаркая со слабым ветром погода, +29…+32 °C. Во вторник пройдет небольшой дождь, усилится южный ветер. Температура ночью +19…+21 °C, днем выше только на 2 – 4 градуса. В середине недели возможен небольшой дождь, ветер северный сильный. Затем до конца рабочей недели будет без осадков, ветер стихнет, относительная влажность воздуха уменьшится. Ночная температура в пределах +16…+19 °С, днем +22…+26 °С. Температура воды в Амурском заливе +22°С, в бухте Находка +22°C, в заливе Посьета +24°C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]