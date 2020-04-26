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Совет Федерации озвучил условия новых возможных выплат на детей до 16 лет

Совет Федерации озвучил условия новых возможных выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных выплатах на детей в возрасте до 16 лет будет зависеть от соглашения нескольких инстанций, в том числе социального блока правительства. Об этом сообщил первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Как подчеркнул сенатор, необходимо дождаться возвращения премьер-министра Михаила Мишустина из деловой поездки по Дальнему Востоку. Соответствующее решение правительства относительно августовских выплат может быть принято после этого. Последнее слово в данном вопросе будет за Министерством финансов РФ, сообщает РИА Новости.

Рязанский отметил, что будут ли выплаты или дополнительные шаги по помощи – это многомиллиардные затраты. В бюджет на этот год такие суммы не закладывались. Также и оперативные поправки в бюджет, принятые в период пандемии коронавируса COVID-19 и летних каникул, не предусматривали третью выплату.

По данным Министерства труда России, июльские выплаты на детей до 16 лет получили родители 26 миллионов детей. При начислении июльской выплаты Пенсионный фонд опирался на данные, которые представляли родители при обращении за ежемесячным пособием на детей от 3 до 16 лет. Право обратиться за этими мерами поддержки сохраняется до 1 октября текущего года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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