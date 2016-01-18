Неизвестный объявил войну котам: в Приморье разыскивают живодера

10 августа 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Ханкайскому району обратилась 61-летняя жительница села Камень Рыболов с заявлением о том, что неизвестные лица жестоко обращаются с бездомными животными.

Так, 28 июля текущего года около супермаркета «Елена», расположенного на улице Кирова, неизвестными лицами были нанесены тяжкие увечья бездомной коту в виде тяжелой гематомы головы, выбитого глаза, перелома носа. Также 8 августа этого же года в период времени с 14.00 до 18.00 на этом же месте была жестоко убита еще одна кошка (перерезано горло).

Полиция Ханкайского района просит граждан, ставших очевидцами данных происшествий, обратиться в дежурную часть отдела МВД России по Ханкайскому району либо в каб. № 34, 35, а также по телефонам: 8 (42349) 97-2-02, 8 (42349) 97-1-68, 8​ 999​ 296 30 60.







Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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