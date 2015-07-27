Девушка спасла мужчину, едва не утонувшего в реке во Владивостоке

Сегодня, 18 августа, жители Владивостока спасли мужчину. Пострадавшего только что увезла в больницу скорая помощь, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpskontrol125rus.

По словам очевидца, пьяный мужчина пошел купаться в речке в районе Фадеева, 18 - напротив детского сада - и чуть не утонул. Его спасла девушка.

Пострадавший в очень тяжелом состоянии. Сейчас разыскивают его родственников. По словам потерпевшего, он живет по адресу: ул. Сафонова, 12, кв. 38.

Видео - dpskontrol125rus











Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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