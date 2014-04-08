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Куда делся бензин? АЗС Приморья поднимают цены на топливо

Куда делся бензин? АЗС Приморья поднимают цены на топливо

Пересаживаться на общественный транспорт готовятся автомобилисты Приморья. В баках заканчивается топливо, а пополнить запасы практически невозможно. Бензина на заправках нет. Чтобы найти 95-й или 98-й, приходится колесит по городу часами. А там, где в цистернах еще остался 95-й, цены взлетели до 52 рублей за литр.

Куда пропал бензин и почему взлетели цены? Об этом смотрите сюжет в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия" сегодня, 18 августа, в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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