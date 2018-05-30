Около 500 домов во Владивостоке остались без холодной воды (адреса)
Около пятисот домов в Первореченском районе Владивостока на 11 часов остались без холодной воды. С 9.00 до 20 часов "Примводоканал" будет вести ремонтные работы на сети холодного водоснабжения.
Холодная вода отсутствует по следующим адресам:
100-летия Владивостока пр-т, 1, 20, 22, 24, 26, 30в, 32в, 36-б, 50, 50а, 52, 52в, 54а, 56, 58;
Волховская ул., 2, 4, 5, 7, 7а, 7-б, 9, 10, 10/2, 11, 13, 14, 14-б, 14а, 15, 19, 20, 22, 25, 26, 26а, 26а, стр. 2, 27, 28, 29, 30, 31, 31, стр. 2;
Вострецова ул., 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 6а, стр. 1, 7, 8, 8а, 8в, 9, 10, 10-б, 10в, 10г, 10д, 11, 12, 13, 15, 15а, 17в, 17, 19, 36, 36а, 36-б, 36, корп. 2, 36, корп. 9, 36, корп. 8, 36, корп. 7, 36-б, стр. 3, 36а, стр. 2, 36а, стр. 4, 36а, стр. 3, 36, стр. 2, 36-б, стр. 1, 38, 38, корп. 1, 38, корп. 2, 38, корп. 3, 38, корп. 4, 45, 45а, 45, корп. 1, 45/2, 45/1, 45, стр. 2;
Гамарника ул., 1, 2, 3, 3а, 3-б, 3-б, стр. 2, 3в, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 8-б, 9, 9а, 9а, стр. 2, 10, 10а, 10-б, 11, 11а, 12, 12а, 12-б, 13, 13а, 14-б, 15, 16, 16, стр. 1, 16, стр. 2, 16-б, 17, 18, 18а, 18-б, 18в, 18г, 19, 19а, 19, стр. 1, 21, 21, стр. 1, 22, 23, 24, 24а, 24-б, 24в, 26, 26а, 26-б;
Днепровская ул., 2, 32, 34, 36;
Днепропетровская ул., 15, 18, 24, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57;
Завойко ул., 1-б, 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 10;
Ильичёва ул., 2-б, 3, 3/1, 3а, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 11, 11а, 11а, стр. 2, 12, 14, 14, стр. 1, 15, 16, 16, стр. 1, 18а, 18-б, 18в, 18г, 20, 20а, 20-б, 20в, 20д, 20а, стр. 1, 20а, стр. 2, 21, 22, 22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-б, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62;
Иртышская ул., 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 5, стр. 2, 5, стр. 3, 6, 7, 7д, 7, стр. 2, 7, стр. 3, 8, 10, 10а, 10-б, 10а, стр. 2, 12, 12, стр. 1, 15, 15а, 15-б, 15, стр. 1, 15, стр. 7, 16, 16а, 17, 17а, 17а, стр. 4, 17а, стр. 2, 17, стр. 4, 17, стр. 5, 17, стр. 3, 17/2, 17к, 17, стр. 9, 17, стр. 13, 17, стр. 1, 17, стр. 7, 18, 19, 19, стр. 2, 19, стр. 7, 19, стр. 4, 19, стр. 6, 19, стр. 3, 20, 21, 22, 22а, 23, 23, стр. 7, 23, стр. 2, 23, стр. 8, 23, стр. 6, 23, стр. 5, 23, стр. 4, 23, стр. 3, 23, стр. 9, 24, 26, 26а, 26-б, 28, 28а, 28д, 30, 30а, 32, 32/2, 32/3, 32/4, 32а, 32, корп. 2, 32, корп. 4, 32в, 34, 34а, 36, 36а, 38, 40, 40/1, 40/2, 42, 42а, 48, 50;
Камский пер., 1/3, 1в, 1г, 1/3, стр. 1, 2, 3, 3-б, стр. 8, 4, 4, стр. 1, 5, 5а, 6, 6, корп. 11, 6, корп. 10, 6, корп. 13, 6, корп. 12, 6, корп. 15, 6, корп. 14, 6, корп. 3, 6, корп. 4, 6, корп. 1, 6, корп. 2, 6, корп. 9, 6, корп. 7, 6, корп. 8, 6, корп. 5, 6, корп. 6, 7, 7, корп. 6, 8, 8г, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22а;
Колесника ул., 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9, 10а, 11;
Нахимова ул., 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 18;
Невская ул., 1, 1, стр. 2, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 12а, стр. 2, 12а, стр. 3, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33, 37а, 38, 39, 41, 41а;
Постышева ул., 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29-б, 29, 29, стр. 2, 29а, 29, стр. 1, 29а, стр. 1, 31, 31, стр. 1, 33, 33а, 35, 37, 39, 39/2, 41, 41-б, 41а, 43, 43а, 43а, стр. 1, 45, 47, 49;
Фирсова ул., 1, 1а, 1, стр. 2, 2, 2а, 2/2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5, стр. 2, 5, стр. 3, 6, 8, 8а, 8-б;
Южно-Уральская ул., 4, 5, 6, 8, 10а, 14, 16, 16, стр. 2, 16, стр. 1, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
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