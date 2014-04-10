Памятную табличку в честь исследователя и путешественника Владимира Арсеньева открыли во Владивостоке

По всей России продолжаются памятные мероприятия по случаю 175-летия со дня образования Русского географического общества. Это - самая авторитетная и по возрасту и по своему значению общественная организация страны. Главной задачей общества по-прежнему остаётся всесторонне изучение родной земли.

Во Владивостоке в Обществе изучения Амурского края (так называется приморское региональное отделение РГО) состоялась церемония открытия памятной таблички в честь одного из самых известных исследователей Приморья — Владимира Арсеньева. Тем более, что сам Арсеньев несколько лет работал в этих зданиях Общества, систематизируя результаты своих исследований Уссурийского края. Теперь его именная табличка, установленная на легендарном здании Общества изучения Амурского края, символизирует тот вклад, который исследователи Приморья, внесли в развитие изучения российских регионов.

Алексей Буяков, председатель Приморского краевого отделения РГО: «По инициативе исполнительной дирекции Русского Географического общества по всей России, по краевым областным и региональным отделениям проходит акция увековечивания памяти путешественников, этнографов, географов, которые внесли значительный вклад в жизнь того или иного отделения».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]