Восстановлено движение фирменного поезда "Океан"

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) в связи с улучшением эпидемической ситуации и растущим спросом восстановила движение фирменного поезда «Океан» между Владивостоком и Хабаровском. Он не курсировал с апреля из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

«В связи с постепенным снятием ограничений, которые действовали в регионах РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, и для удовлетворения спроса пассажиров на поездки холдинг «РЖД» восстанавливает курсирование ряда поездов дальнего следования. На Дальневосточной железной дороге возобновлено движение фирменного пассажирского поезда № 5/6 «Океан» сообщением Хабаровск – Владивосток», – говорится в сообщении.

Отмена движения поезда произошла 7 апреля из-за пандемии. За истекшие сутки в Приморском крае зарегистрировали 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее количество инфицированных с начала эпидемии - 8 789 человек, выздоровевших - 7 055, умерли 99. В Хабаровском крае зарегистрировали 9 304 случая заражения, 83 летальных исхода, излечились 7 208 человек.

"Океан" - поезд РЖД, получивший статус фирменного в 2003 году, курсирующий между Владивостоком и Хабаровском. Состав оформили в сине-голубой гамме, внутри есть кондиционеры, а в вагонах класса люкс - телевизоры и отдельные душевые.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]