Масштабную мозаику в виде российского флага собрали из фотографий жителей Приморья. Оригинальное изображение включило более 600 снимков, присланных из разных городов и районов в Правительство края.

Как утсообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, необычная акция под названием «Цвета российского флага» приурочена к празднованию Дня Государственного флага РФ. Знаменательную дату по всей стране отмечают 22 августа.

«Мероприятие призвано объединить жителей края, несмотря на режим временных ограничений, позволить каждому почувствовать себя неотъемлемой частью огромной страны, ее традиций и культуры», – заявила глава департамента Ольга Ивченко.

Примечательно, что приморцы приняли активное участие в акции. Каждый день приходили десятки фотографий. Посмотреть получившуюся мозаику можно по ссылке.

Напомним, мероприятия в честь Дня Государственного флага РФ развернутся 22 августа во всех муниципалитетах Приморья. В программе – выставки, концерты, ярмарки и различные спортивные мероприятия, в том числе велопробеги, забеги, оздоровительные флешмобы и зарядки со знаменитыми спортсменами.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]