Во Владивостоке гражданин Узбекистана дважды пойман за рулем автомобиля в нетрезвом виде

За три месяца уроженца Узбекистана два раза раза останавливали инспекторы, подозревая у него опьянение. В первый раз он отказался от освидетельствования, за что получил штраф и лишение прав на 1,5 года. Но это не помешало ему вскоре снова сесть за руль после употребления алкоголя. В итоге суд отправил его на обязательные работы.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, Первореченский районный суд Владивостока вынес приговор в отношении уроженца Узбекистана, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвернутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что фигурант в январе 2020 года привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.

Несмотря на это, в марте 2020 года мужчина вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения и управлял им до тех пор, пока не был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе улицы Овчинникова во Владивостоке. По результатам его освидетельствования был установлен факт алкогольного опьянения.

Суд признал водителя виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 220 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru