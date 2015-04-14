Названы семь красивейших мест в Приморье для осеннего отдыха

Горы, живописные озера и реки, таинственные пещеры и величественные водопады — красивые места Приморья никого не оставляют равнодушными. Здесь олени сосуществуют с тиграми, в пресноводных озерах водится морская рыба, а сибирская тайга сочетается с тропическими растениями.

Отдых в Приморье осенью особенный. В это время года национальные парки поражают буйством красок листвы и разнотравья. Это лучший период для экскурсий по заповедным местам. Для любителей пляжного отдыха все еще открыты южные курорты края. Здесь начало осени — это настоящий бархатный сезон.

Путешествие по Приморью — относительно бюджетный вариант отдыха. Основная статья затрат — это авиабилеты. Цена перелета из Москвы стартует от 25 тысяч рублей туда и обратно. Если бюджета на путешествие не хватает, то можно воспользоваться услугами микрофинансовых организаций. МФО выдают займ с 18 лет даже гражданам без кредитной истории. Занять деньги можно онлайн из любой точки мира, имея под рукой только паспорт.

"Примпогода" рассказала о семи туристических направлениях Приморья, где можно бюджетно отдохнуть осенью.

Владивосток

Владивосток — это сочетание архитектуры разных веков, парки, смотровые площадки, музеи, театры и уникальная природа в окрестности города. Пребывая в столице Приморья, обязательно нужно посмотреть ее достопримечательности:

мосты Владивостока (Золотой и Русский);

бухту Золотой Рог;

сопку Орлиное гнездо с фуникулером и смотровой площадкой;

Приморский океанариум; маяк на «Токаревской кошке»;

туристический район города – Миллионку;

Николаевские триумфальные ворота;

музей Арсеньева;

железнодорожный вокзал;

ботанический сад-институт;

местные церкви.

А еще здесь завораживающие виды на красивые заливы и всегда свежие морепродукты.

Остров Русский

Сегодня остров Русский — популярнейшее место отдыха во Владивостоке и Приморье. Здесь современные комплексы сочетаются со спокойными бухтами, пляжами, мысами и гротами. Находясь на острове, обязательно посетите Владивостокскую крепость, а также форт и батареи, разбросанные по всему побережью.

Штыковские пруды

Деревянные беседки, теплушки, коттеджи и домики, арт-объекты и фотозоны — Штыковские пруды идеально подходят для круглогодичного отдыха с детьми. Здесь на лесных тропках парка живет хитрая лиса, в пруду обитает пушкинская Русалочка, а за порядком следит четырехметровый амурский тигр. В парке работает единственный в России комплекс творческих мастерских. Здесь на мастер-классах можно обучиться нескольким видам декоративно-прикладного искусства: гончарному мастерству, турецкому рисунку на воде, лепке из экологически чистой полимерной глины и другим направлениям. Для тех, кто предпочитает пассивный отдых, есть возможность погреться под солнцем у бассейна и на пляже Большого Пруда, посетить русскую баню, а также арендовать место для пикника в беседках.

Озеро Благодатное

Это уникальное озеро образовалось на месте морской лагуны. От Японского моря водоем отделяет небольшая галечная коса, которая размывается во время сильных штормов. В первые дни катаклизма можно увидеть, как рыба большими косяками выходит в море. В озере и окрестностях обитают редкие птицы. Здесь гнездятся лебеди-кликуны, несколько видов гусей, цапель и уток. Вокруг озера встречаются следы медведей, лисиц, барсуков, кабанов, косуль, изюбрей и пятнистых оленей. Еще здесь водятся хищники, такие как к рысь, волк и тигр. Для наблюдения за птицами и животными на берегу озера построены две наблюдательные вышки.

Остров Фуругельма

Бирюзовое море, белые песчаные пляжи и тропическая растительность — самый южный остров России имеет компактную площадь – всего 1,5 на 2,5 км. Здесь гнездятся чернохвостые чайки, уссурийские бакланы, а также редчайшие в мире желтохвостые цапли и малые колпицы. В акватории заповедника можно встретить китов малых полосатиков, касаток, дельфинов и других морских обитателей. В рамках экскурсий, проводимых на острове, гости края посещают птичий базар чернохвостой чайки, заросли островного леса, родник «женского здоровья», «дом с привидениями» и многое другое.

Национальный парк «Зов тигра»

Резные скалы и уступы, могучие деревья возрастом более 400, кристальная вода рек — национальный парк «Зов тигра» не зря называют «приморским Йеллоустоуном». Здесь находится самый большой по расходу воды водопад края и возвышается высочайшая гора Приморья — Облачная (1854 метра).

Отдельного внимания заслуживает протекающая в заповеднике река Милоградовка, имеющая славу самой красивой реки края. Ее каменные берега и пороги окрашены в разные цвета. Особенно прекрасны голубые и розовые пороги в урочище Чертов мост.

Национальный парк «Бикин»

Нацпарк «Бикин» находится на западном склоне хребта Сихотэ-Алинь в Пожарском районе. Парк служит главным местом обитания редких амурских тигров. Для туристов здесь предусмотрены:

знакомство с традициями и культурой местных жителей — удэгейцев;

многодневная прогулка на лодке по «приморской Амазонке» — реке Бикин;

путешествия по дикой тайге и другие развлечения. Бывалые туристы отмечают, что лучшее время для посещения нацпарка – золотая осень.

Добраться до столицы Приморья, Владивостока, можно на самолете или поезде. Перелет из Москвы займет около 9 часов, а путешествие по Транссибирской магистрали – почти 7 суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]