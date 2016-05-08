"Там ничего живого не осталось": дражный промысел моллюсков ведется в бухте Лукина

Три судна ведут дражный промысел моллюсков в бухте Лукина в Хасанском районе Приморья, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primorye_online.

"Вот они спускают большие "грабли" вниз и все, что снизу есть, собирают и убивают в заповедной зоне. Буквально в ста метрах от берега. Что запрещено в принципе делать. Вчера здесь добывали ракушку. Теперь здесь ничего не будет", - рассказывает автор видео.

Драгой все дно вспахали на расстоянии 150-200 метров от берега. Работы ведутся целый день с 8:30 утра до 20:00.

Здесь же купаются люди. Однако это не смущает промысловиков.

"Это продолжается уже несколько лет... Раньше начинали в сентябре, когда народ разъезжался, в этом году с июля месяца бороздят... Надзорные органы местных гоняют, на каждый выход лодки нужно уведомление с указанием фамилий, а тут...", - рассказывают подписчики.

Некоторые эксперты называют дражный промысел варварским методом, поскольку сгребание биоресурсов со дна нарушает донный ландшафт, что приводит к изменению морского рельефа и в дальнейшем способствует сокращению популяции морских организмов. Другие учёные отмечают, что работать драгами можно только на чистом песчаном дне, где нет никакой растительности – закапывающиеся моллюски в морской траве почти не водятся, а водоросли сильно «тормозят» драгу.

Видео - primorye_online

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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