Полис ОСАГО подорожал для нарушителей

Страховые компании теперь имеют право самостоятельно определять ставки тарифов по ОСАГО, но в пределах, которые установил Центральный банк. Сегодня, 24 августа, вступил в силу Закон об индивидуализации тарифов на полисы автогражданской ответственности.

Страховые организации получили право самостоятельно определять базовые ставки страховых тарифов ОСАГО (в пределах регулируемых Банком России их максимальных и минимальных значений, а также с учётом устанавливаемых им коэффициентов страховых тарифов). При этом будут учитываться такие факторы, как: наличие у водителя неоднократных административных наказаний за грубые нарушения Правил дорожного движения; наличие в заключаемом договоре ОСАГО условия, предусматривающего возможность управления транспортным средством с прицепом к нему в случае, если страхователем является юридическое лицо и другие.

Как сообщает "Парламентская газета", при расчёте базовых ставок страховщики теперь имеют право учитывать различные факторы риска, увеличивающие вероятность страхового случая. К ним относятся некоторые события из биографии водителей: лишение прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования, уголовное наказание за смертельное ДТП, штраф за оставление места аварии. Такие факторы могут применить в течение года со дня назначения административной санкции или окончания срока уголовного наказания.

Также страховка обойдётся дороже водителям, которые систематически ездят на красный свет или по встречке, а также сильно превышают скорость (на 60 км/ч). В этом случае роль будут играть протоколы, составленные сотрудниками ГАИ, а вот штрафы за нарушения, зафиксированные дорожными камерами, не могут повлиять на тариф ОСАГО.

«Информацию о штрафах, которые были вынесены водителям за нарушение Правил дорожного движения, страховым компаниям будет предоставлять ГИБДД», — рассказывал ранее «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ещё один «повышающий коэффициент» коснётся только юридических лиц: им могут поднять тарифы, если речь идёт об автомобиле с прицепом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]