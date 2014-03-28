Приморье заняло скромное 57-ое место в рейтинге регионов, жители которых чаще всего берут ипотеку

Приморский край занимает скромное 57-ое место в рейтинге регионов, жители которых чаще всего берут ипотеку, - сообщае "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

По данным рейтинга, проведенного эксперты РИА Рейтинг, за последние 12 месяцев в Приморье количество взятых ипотек составило 15,6 на 1000 человек экономически активного населения. Средний размер ипотечного кредита в 2020 году - 2,99 млн. рублей.

Согласно рейтингу, наиболее востребована в России ипотека у жителей Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, а также Тюменской области; реже остальных россиян за ипотечными кредитами обращается население большинства северокавказских регионов, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и даже Москвы.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]