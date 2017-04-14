Олег Кожемяко: Примгидромет будет нести ответственность за неподтвердившиеся прогнозы погоды

Губернатор Олег Кожемяко призвал руководителя Примгидромета воздержаться от распространения среди жителей региона основанной на маловероятных метеорологических прогнозах информации, которая может вызвать панические настроения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. По мнению главы края, объявление режима чрезвычайной ситуации и сопутствующих ему рекомендаций по ограничению передвижения граждан должно происходить исключительно в ситуациях реальной угрозы, а принятие такого решения должно оставаться прерогативой МЧС, органов региональной и муниципальной власти.

В конце прошлой недели начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ходе интервью рекомендовал до определенного дня эвакуировать все палаточные городки с прибрежных территорий края, хотя ранее сам же и признал, что сценарий существенного ухудшения погодных условий в Приморье сейчас носит исключительно теоретический характер. Губернатор региона заявил, что считает недопустимым ввод жителей края в заблуждение со стороны официальных лиц, и призвал оставить принятие решений о чрезвычайных мерах уполномоченным ведомствам.

«Гидрометцентр Приморского края должен предоставлять сводки в МЧС и, если ситуация будет действительно угрожающей, мы объявим режим чрезвычайной ситуации, вывезем людей из опасных районов», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор обратил внимание на то, что в Приморье работают около 1200 баз отдыха, и каждое необдуманное заявление о необходимости эвакуироваться – это прямой экономический удар по ним, а также по людям, работающим в сфере гостеприимства.

«У нас туристический регион, дальневосточники приезжают в Приморье отдыхать. Это направление мы активно развиваем. Будем учитывать мнение Примгидромета, но, если прогнозы не будут подтверждаться, ответственность будет нести гидрометцентр. Прошу работу организовать должным образом и ни в коем разе не драматизировать ситуацию, если она этого не требует», – заключил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]