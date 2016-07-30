"Веревочники" незаконно собирали с отдыхающих деньги за проезд к мысу Тобизина  

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2020» полицейские Владивостока проверили несколько излюбленных мест отдыха горожан на острове Русском.

Нарушения правопорядка были выявлены на прилегающей к морю территории, расположенной на въезде к мысу Тобизина, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Еще издалека наряд полицейских заметил молодого человека, который собирал денежные средства с граждан, желающих проехать к побережью. Свои действия он мотивировал тем, что производит уборку прилегающей территории, а также вывоз мусора, при этом стоимость въезда на пляж составляла 100 рублей.

На законное требование сотрудников полиции о предоставлении документов, удостоверяющих личность нарушитель не реагировал, уверяя что потерял паспорт. После того, как полицейские предложили парню проехать в отдел полиции для установления личности, нарушитель вспомнил, где находятся его документы. При этом пакет документов на аренду территории с разрешением данного вида деятельности предоставлен не был.

В отношении недобросовестного предпринимателя правоохранители составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения (статья 14.1 КоАП РФ).

Полицейские предупреждают, что в течение всего курортного сезона подобные рейдовые мероприятия будут проводиться регулярно.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru