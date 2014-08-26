"Там трасса - просто смерть": жесткая авария произошла на автодороге Раздольное - Хасан

Серьёзное ДТП на трассе Раздольное - Хасан, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_artem. По предварительной информации, есть пострадавшие. На место происшествие прибыла скорая помощь.

Авария произошла между Нежино и Раздольным. Этот участок дороги имеет дурную славу среди автолюбителей. Его называют "Неженский трамплин".

"Там трамплин, уже столько аварий", "Да там дорога, что минное поле, а несутся как потерпевшие, как будто море высохнет или домой опоздают", - сообщают подписчики паблика.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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