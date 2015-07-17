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Массовое ДТП в районе Артема

Массовое ДТП в районе Артема

Источник фото: dps_artemmm

Массовое ДТП случилось сегодня, 25 августа, утром в район Артема. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_artemmm, на 9-ом километре столкнулись сразу четыре автомобиля. Образовалась гигантская пробка в сторону Владивостока.

По предварительной версии, авария произошла из-за несоблюдения скоростного режима в условиях непогоды. 

Подробности происшествия устанавливаются. 

 

Видео - dps_artemmm

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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