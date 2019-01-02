Житель Владивостока выиграл миллион

В распределительном тираже государственной лотереи житель Владивостока стал миллионером. Имя счастливчика не разглашается.

В пятницу, 21 августа, в 22:00 по московскому времени состоялся грандиозный розыгрыш «Гослото «4 из 20». В ходе 2184-го тиража была распределена часть огромного накопленного суперприза. Общая сумма выигрышей составила 847 500 768 рублей.

По итогам распределительного тиража в стране появились 26 новых лотерейных миллионеров. Среди них и житель Владивостока. Счастливчик выиграл 1 464 520 рублей, потратив на билет 300 рублей, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Столото".



Удача также улыбнулась жителям Москвы, Белгорода, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Тольятти, Казани, Краснодара и Ижевска.

Распределительный тираж — это розыгрыш, в котором суперприз или его часть делится между всеми победителями розыгрыша, если никто не становится обладателем суперприза. Периодичность таких тиражей регулируется федеральным законом «О лотереях». Они проводятся не реже раза в год, если в течение этого периода никто не выигрывает суперприз.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]