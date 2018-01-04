Названы самые выгодные направления для авиапутешествий на осень

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру изучили, как меняются цены на билеты с вылетами в сентябре и октябре, и выяснили, когда лучше покупать билеты на самолет на осень.

Данные Туту.ру показывают, что в августе билеты по некоторым популярным направлениям из Москвы на осень стали доступнее, чем были в июне. К примеру, те, кто покупал билеты в Симферополь из Москвы на сентябрь-октябрь, в июне платили в среднем 5 335 рублей, в июле — 5 455 рублей, а в августе — 4 706 рублей. Снижение среднего чека по билетам Москва — Симферополь составило почти 12%. На 15% стали доступнее билеты в Геленджик. Самое заметное снижение произошло по двум направлениям: Калининград и Краснодар, туда средние чеки снизились примерно на треть.

При этом не по всем направлениям было разумным откладывать покупку. Например, билеты в Анапу на осень стояли в июне на 10% дешевле, чем в августе. Также вырос средний чек в Санкт-Петербург — на 7,5%. В Сочи средние чеки практически не изменились: в июне билеты на осень покупали в среднем за 4 692 рубля, а в августе — за 4 665 рублей.

По сравнению с прошлым годом наиболее заметно снизился средний чек по билетам в Санкт-Петербург — на 34%. В прошлом году на сентябрь-октябрь люди брали билеты за 4 381 рубль, а в этом — за 2 879 рублей. В Анапу средний чек за год снизился на 19%. При этом цены в Симферополь, Геленджик, Краснодар, Махачкалу почти не изменились за год.

Некоторые эксперты обратили внимание на то, что снижение цен на осенние перелеты при покупке в августе по сравнению с началом лета может быть вызвано низким спросом на авиабилеты. Однако аналитики Туту.ру не фиксируют сильного снижения бронирований. Спрос по топ-10 популярным авианаправлениям на сентябрь-октябрь восстановился на 95% от уровня прошлого года. Чтобы понять, является ли снижение цен на осенние перелеты чем-то необычным, мы проверили, как вели себя средние чеки в предыдущие годы по тем же 10 популярным направлениям.

В 2019 году также по большинству популярных направлений было выгодно покупать билеты на осень в августе. Так, в Симферополь средний чек в августе по сравнению с июнем снизился на 15,2%, в Сочи — на 12,4%, в Анапу — на 15,6%, в Краснодар — на 20,2%. Можно сделать вывод, что авиакомпании стимулируют тех, кто не успел отдохнуть на море летом, все-таки запланировать поездку хотя бы в бархатный сезон. И, как ни странно, покупать билеты на морские курорты на осень может быть выгодно не заранее, а в августе.

По некоторым направлениям самые дорогие билеты на осень продавали в июле. Например, те, кто планировал отдых в бархатный сезон в Анапе, Геленджике, Калининграде, Минеральных Водах, и покупал билеты в июле, в среднем заплатили больше, чем те, кто приобрел билеты в июне или отложил планирование до августа.

При этом можно видеть, что в Мурманск и Санкт-Петербург средние чеки по билетам на осень ближе к датам поездки растут, так что билеты туда все-таки выгоднее бронировать заранее.

В 2018 году в Симферополь и Сочи также было выгоднее всего покупать билеты на осень уже в августе. Также следовало поступать тем, что хотел лететь через Краснодар. А вот бархатный сезон на других курортах лучше было бронировать заранее, в июне-июле. К их числу относятся Анапа, Геленджик, Калининград, Минеральные Воды.

Аналитики Туту.ру отмечают, что большинство людей планируют осенние поездки как раз в августе, хотя, несмотря на пандемию, в этом году доля тех, кто покупал билеты на осень в июле, даже выросла с привычных 22-23% практически до трети. В июне готовы приобретать билеты на сентябрь — октябрь обычно не больше 10-11% путешественников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]