Вторые сутки идет спасательная операция в Спасском районе Приморья

24 августа в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение от полиции с просьбой оказать помощь спасателей в поиске женщины 1962 года рождения, которая ушла за грибами в лесной массив в районе села Славинка Спасского муниципального района и до настоящего времени не вернулась.

Как сособщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 09.30 24 августа для оказания помощи в проведении поиска была направлена группа спасателей поисково-спасательного подразделения Владивостокского поисково-спасательного отряда филиала ДВРПСО МЧС России из города Спасск-Дальний. Также к поиску привлечены родственники и волонтеры.

В течение светового дня сотрудники МЧС России проводили поиски. Было обследовано 6 кв.км лесного массива. Поиск результатов не дал.

Продолжение поиска запланировано на 25 августа с наступлением светлого времени суток.

Силы и средства: всего привлечено 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 3 человека и 1 единица техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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