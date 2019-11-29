Правительство готовит законопроект о повышении окладов бюджетникам

Необходимость повышать долю оклада в зарплате учителей, врачей и других сотрудников бюджетной сферы признана и Правительством, и профсоюзами, заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Исаев рассказал, что сегодня стимулирующие выплаты, которые зачастую составляют больше половины оклада, могут выписываться по «чрезвычайно экзотическим» поводам — за своевременное выполнение документальной работы или за проведение патриотического мероприятия.

«Тем не менее выплачиваются они по мере наличия денег. Стимулирующие выплаты необязательны, могут быть, что называется, придержаны, и формально понижения зарплаты не происходит. Профсоюзы настаивали на увеличении доли оклада — и «Единая Россия» с этим требованием согласна», — заявил депутат.

Он сообщил, что на площадке партии создана рабочая группа, которая будет работать над законопроектом о праве регулировать зарплаты в бюджетной сфере. В неё войдут представители Минкультуры, Минпросвещения, Минздрава, представители «Единой России» и профсоюзы.

Ранее единороссы предложили реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив долю оклада их заработной платы до 70%.

«Мы предлагаем реформировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы, увеличив размер окладов и их долю в структуре заработной платы. Во-вторых, мы считаем важным установить единый перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера, чтобы соотношение базовой и стимулирующей частей заработной платы было 70 на 30», — сказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Отмечается, что после того, как пройдут первые два чтения, к третьему чтению инициативы министерства должны будут предоставить планы регулирования зарплат по своим сферам, чтобы итоговый законопроект начал работать сразу после принятия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]