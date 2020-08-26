"Мисс пляж Приморья - 2020": мотодевочка и море

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №4. Героиня прежних публикаций сайта «Вести: Приморье» - мотодевочка с Инстаграм-ником valkyria_moto представляет свои пляжные фото, снятые на острове Русском.

"Зовут Анна, 30 лет. Менеджер. Пассивный отдых на пляже не для меня, увлекаюсь активными видами туризма, мотоциклами, люблю лёгкий оффроад на джипе, рыбалку, заядлый грибник.", - написала про себя мотобалерина.

Публикуем ее фото и просим оценить их по 10-балльной системе наших пользователей.

Напоминаем, что "Вести:Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт прежних лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Лучшие фото будут опубликованы!!!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]