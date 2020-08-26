Сегодня, 17:39
"Мисс пляж Приморья - 2020": Александра из бухты Стеклянная
"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".
Представляем участницу №5: Александра работает во владивостокской "Тысячекоечной" больнице.
По ее словам, фото снято в бухте Стеклянная.
Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.
"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.
Лучшие фото будут опубликованы!!!
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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