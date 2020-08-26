"Мисс пляж Приморья - 2020": Наталья в бухте Спокойная

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №6: Наталья. Живет в Находке. Рабочая деятельность связана с юриспруденцией.

"Люблю туризм, посещать красивые места в Приморье: пляжи, скалы, сопки и т.д.", - рассказала о себе Наталья.

Фото снято в бухте Спокойная.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Лучшие фото будут опубликованы!!!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]