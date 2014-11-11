Тайфун "Бави" на подступах: погода ухудшится в Приморье в ближайшие часы

Ухудшение погоды начнется в Приморье в пятницу ночью.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", сегодня днем давление над Приморьем начнет постепенно понижаться. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер южный умеренный, местами сильный. Температура фон останется высоким, +19...+31 °С.

В пятницу, 28 августа, с приближением активных фронтальных разделов и тайфуном «Бави», погода в Приморье вновь ухудшится. Облачность над Приморьем уплотнится до значительной. Дожди усилятся, местами пройдут сильные и очень сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, местами порывами до 22 м/с. Фон ночных температур останется в тех же пределах, а дневные, наоборот, понизятся и составят от +18 до +28 °С.

Во Владивостоке сегодня погода с переменной облачностью, вечером возможен небольшой дождь. Усилится юго-восточный ветер, вечером поры достигнут 28 м/с. Температура воздуха ожидается немного ниже вчерашней, +24...+27°C. В пятницу ночью во Владивостоке ожидается ухудшение погоды: дождь при сильном ветре, порывы которого могут достигать 30 м/с. Днем дождь во Владивостоке постепенно прекратится, ветер стихнет. Воздух успеет прогреться до +23…+26 °C.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]