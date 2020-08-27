Новости Общество Интересно "Мисс пляж Приморья 2020"
Сегодня, 00:02

"Мисс пляж Приморья - 2020": мастер сахарной депиляции Валерия

"Мисс пляж Приморья - 2020": мастер сахарной депиляции Валерия

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №26: Валерия, 26 лет. Мастер сахарной депиляции. Замужем за военным моряком, имею маленькую дочку Еву.

"Люблю собак, имею французского бульдога. Люблю спорт и пол денс, а так же природу Русского острова, камни. Ненавижу песочные пляжи. Люблю вино сухое розовое и обожаю свой "Прадик". Вообще обожаю большие машины", - рассказывает о себе Валерия. 

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея "Мисс пляж Приморья 2020" - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Ваша оценка фотографий:

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме