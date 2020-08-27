"Мисс пляж Приморья - 2020": мастер сахарной депиляции Валерия

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №26: Валерия, 26 лет. Мастер сахарной депиляции. Замужем за военным моряком, имею маленькую дочку Еву.

"Люблю собак, имею французского бульдога. Люблю спорт и пол денс, а так же природу Русского острова, камни. Ненавижу песочные пляжи. Люблю вино сухое розовое и обожаю свой "Прадик". Вообще обожаю большие машины", - рассказывает о себе Валерия.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея "Мисс пляж Приморья 2020" - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]