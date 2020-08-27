"Мисс пляж Приморья - 2020": Светлана из Владивостока

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №28: Светлана, 32 года.

"Родилась и проживаю в морском городе Владивостоке. В последнее время открыла для себя Приморский край с новой прекрасной стороны, с замечательной природой, красивым чистейшим морем, горжусь тем, что есть такая возможность - путешествовать на родной земле и ощущать себя не хуже, чем за границей, даже в такое сложное время", - рассказывает о себе Светлана.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея "Мисс пляж Приморья 2020" - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]