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"Мисс пляж Приморья - 2020": Анна на пляже Пхукета
"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".
Представляем участницу №46: Анна, 35 лет.
"Мама взрослого сына. В этом году он идет в 7 класс", - рассказывает Анна. - Фото сделаны сыном на пляже Пхукета".
Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.
"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.
Фотогаллерея "Мисс пляж Приморья 2020" - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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