Синоптики озвучили прогноз погоды на 1 сентября

В понедельник, 31 августа, закончится календарное лето. Погодные условия Приморского края будет формировать гребень антициклона, усиливающегося над Охотским морем. Обойдется без осадков, но будет прохладно. Ночью и утром по-осеннему свежо, на большей территории Приморья +6…+13 °С, на северо-востоке и в восточных районах местами не выше +5 °С. Теплее будет только на южном побережье Приморья, +15…+18 °С. Во второй половине дня воздух прогреется до +19…+26 °С, на северо-востоке и восточном побережье будет +11…+18 °С.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", первого сентября синоптическая ситуация в регионе изменится. Антициклон с Охотского моря переместится в Тихий океан, его гребень над Приморским краем станет ослабевать, начнется падение атмосферного давления. С запада приблизятся новые атмосферные фронты, местами пойдет небольшой дождь. С фронтами придет более теплая воздушная масса, температурный фон повысится на 1 – 5 градусов.

2 сентября Приморье окажется в зоне атмосферных фронтов. Дожди охватят практически весь край, их интенсивность увеличится.

Во Владивостоке на следующей неделе будет преимущественно облачно. В последний день лета будет без осадков, но усилится юго-восточный ветер. Температура ночью и утром в пределах +15…+18 °С, днем +18…+21 °С. В День знаний во Владивостоке может пройти небольшой дождь, сохранится свежий юго-восточный ветер. Температурный фон на 1 – 2 гр станет выше, чем накануне. В середине недели дождь во Владивостоке усилится.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]