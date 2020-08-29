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"Мисс пляж Приморья - 2020": повар детского сада Татьяна

"Мисс пляж Приморья - 2020": повар детского сада Татьяна

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №55: Татьяна, 47 лет. Повар детского сада.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея "Мисс пляж Приморья 2020" - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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