"Мисс пляж Приморья - 2020": Алена с полуострова Ханган

"Вести: Приморье" объявляет конкурс "Мисс пляж Приморья - 2020".

Представляем участницу №57: Алена.

Фото сделано на полуострове Ханган поселка Южная Лифляндия.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

"Вести: Приморье" предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывает отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея "Мисс пляж Приморья 2020" - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]