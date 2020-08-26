ТОП 3 голосования "Мисс пляж Приморье 2020"

Объявленный "Вести:Приморье" фотоконкурс "Мисс пляж Приморье-2020" вызвал неподдельный интерес наших подписчиц. За двое суток поступило уже более 50 заявок.

Для участия мы просим прислать несколько пляжных фото и рассказать, где они были сделаны, а посетителям сайта "Вести:Приморье" предлагается оценить фотографии по 10-балльной системе.

По состоянию на 12-00 29 августа тройка лидеров зрительского голосования "Мисс пляж Приморье-2020" выглядит так:

1 фото- Дарья из Дальнегорска (552 оценки 10 баллов),

2 фото - Екатерина из Дуная (484 «10-ки»).

3 фото - Екатерина из бухты Веселкина (456 «10-ок).

Вся фотогалерея участниц "Мисс пляж Приморье-2020" - ЗДЕСЬ

Проголосуй за самую классную пляжную фотку 2020 года!!!

Спешите принять участие в фотоконкурсе, прием заявок заканчивается со дня на день. Свои пляжные фотографии можно присылать на наш WhatsApp (+7 914 076 47 77) или в директ @vestiprim.

После формирования полного списка участниц, интернет-редакция "Вести:Приморье" отберет 10 самых "рейтинговых" фото и проведет среди них суперфинал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]