Неравнодушная девушка помогла найти пропавшего в Приморье подростка

Помощник начальника по работе с личным составом отдела МВД России по городу Находкемайор полиции Анатолий Гуляев вручил благодарственное письмо студентке колледжа МЧС 17-летней Софье Скирда за помощь в поисках пропавшей девушки.

Поблагодарив Софью, Анатолий Анатольевич выразил признательность и искреннюю благодарность за активную гражданскую позицию, за помощь сотрудникам полиции, за доброе сердце и отзывчивость.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-лужбу УМВД по Приморскому краю, пропавшую в Находке 14-летнюю девушку смогли найти буквально за сутки. Полицейским в поисках помогла информация, размещенная в социальных сетях.

Ранее, в дежурную часть поступило сообщение о пропаже 14-летней дочери заявителей. Самостоятельно родственникам не удалось найти несовершеннолетнюю.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В них также приняли участие волонтеры поискового отряда «Прим Поиск». Ориентировка на пропавшую была направлена в соседние органы внутренних дел, размещена в социальных сетях, на стендах в магазинах и на остановках общественного транспорта.

Информация о «потеряшке», которая решила покататься по краю, стала поступать в полицию из разных городов: Фокино, Владивостока, Находки. Неравнодушные граждане сообщали, где и когда видели подростка.

Во Владивостоке на Спортивной набережной Софья заметила девушку, похожую на пропавшую. Узнала в ней разыскиваемую, позвонила в полицию и передала несовершеннолетнюю сотрудникам. В результате через сутки беглянка была дома.

Инспекторы ПДН собрали материалы для привлечения законных представителей девочки к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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