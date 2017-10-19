Самый мощный тайфун "Майсак" обрушит на Приморье ливневые дожди и штормовой ветер (траектория)

В Филиппинском море продолжает набирать силу тропический циклон «MAYSAK», который минувшей ночью достиг стадии тайфуна.

Сегодня утром вихрь находился в районе с координатами 17,1° с.ш. и 129,0° в.д., продолжает медленно смещаться на север. Давление в его центре 970 гПа, максимальный ветер около 40м/сек.

Последние расчеты подтверждают дальнейшее развитие вихря и его прогностическую траекторию, озвученные ранее. В ближайшие сутки тайфун еще углубится, направление движения не изменится. Днем в понедельник он, достигнув стадии супертайфуна, повернет на северо-запад. Ветер может усилиться до 65-70 м/с.

В ночь на вторник «MAYSAK» всей своей обрушится на о. Окинава, затем окажется в Восточно-Китайском море. Над акваторией моря тайфун пройдет «точку поворота» и развернется на северо-восток.

В середине недели вихрь, начиная ослабевать, подойдет к Корейскому полуострову. Днем 3 сентября пройдет над полуостровом и в ночь на 4 сентября выйдет на территорию Китая, далее будет смещаться над северо-восточными провинциями, на расстоянии около 200 км от западных границ Приморского края.

Интенсивные дожди в Приморье начнутся в среду, 2 сентября, под воздействием атмосферного фронта и по мере приближения тайфуна 3 сентября усилятся, начнет усиливаться ветер.

Ночью 4 сентября, в момент, когда вихрь будет перемещаться на наименьшем расстоянии от Приморья, дожди в большинстве районов края прекратятся и останутся только на западе. Но ветер станет еще сильнее, его порывы могут достигать 17-24 м/с, на южном побережье и мысах залива Петра Великого до 26-33 м/с.

Примгидромет проводит постоянный мониторинг поступающей информации и информация будет уточняться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]