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«Мисс пляж Приморья - 2020»: Юлия из Находки

«Мисс пляж Приморья - 2020»: Юлия из Находки

«Вести: Приморье» объявляет конкурс «Мисс пляж Приморья - 2020».

Представляем участницу № 94: Юлия.

Здравствуйте, меня зовут Юлия. Фото сделано в г. Находка.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

«Вести: Приморье» предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывают отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914-076-47-77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея «Мисс пляж Приморья 2020» - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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