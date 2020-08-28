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«Мисс пляж Приморья - 2020»: Юлия из Находки
«Вести: Приморье» объявляет конкурс «Мисс пляж Приморья - 2020».
Представляем участницу № 94: Юлия.
Здравствуйте, меня зовут Юлия. Фото сделано в г. Находка.
Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.
«Вести: Приморье» предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывают отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914-076-47-77) или в директ @vestiprim.
Фотогаллерея «Мисс пляж Приморья 2020» - ЗДЕСЬ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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