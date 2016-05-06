Паводки и уцелевшие мосты: «Происки» тайфуна Бади, бушевавшего в Приморье

На северо-востоке Приморья влияние тайфуна Бади оказалось не таким мощным как в центральной части края. Севернее Арсеньева все минувшие выходные шли кратковременные ливни. Особенно много дождей выпало в Тернейском районе, свыше 60 мм осадков. Но горные реки на севере края из берегов не вышли и к подтоплениям не привели. Хотя, как вы сами можете судить, таежные реки из-за такого количества осадков моментально превратились в бурные потоки.

Мосты на севере края такой натиск выдержали, обрушений не было, автотрассы в порядке. Однако, хочу заметить что наряду с синоптиками и МЧС за влиянием тайфунов на погоду Приморья очень внимательно следят сотрудники заповедников, потому что такие обильные осадки могут существенно изменить ситуацию в тайге, там, где нет угрозы населённым пунктам.

Оказывается, что например тайфун Лайнрок, который бушевал в Приморье в 2016 году, существенно изменил экологическую обстановку в заповедниках.

Анжелика Могилёва, научный сотрудник Сихотэ-Алинского заповедника: «Что же касается сегодняшнего дня, то отмечу, на северо- востоке Приморья после выходных значительно похолодало. Утром температура воздуха не поднимается выше 12-14 градусов, и здесь устанавливается холодная осенняя погода».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]