«Мисс пляж Приморья - 2020»: Виктория вышла из моря в Лазовском районе

«Вести: Приморье» объявляет конкурс «Мисс пляж Приморья - 2020».

Представляем участницу № 96: Виктория.

Здравствуйте, меня зовут Виктория. Фото сделаны в Лазовском районе.

Просьба оценить фотографии по 10-балльной системе наших пользователей.

«Вести: Приморье» предлагают нашим подписчикам повторить удачный опыт предыдущих лет и призывают отправлять свои пляжные фотографии на наш WhatsApp (+7 914-076-47-77) или в директ @vestiprim.

Фотогаллерея «Мисс пляж Приморья 2020» - ЗДЕСЬ

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]