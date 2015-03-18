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Статус подозреваемой сменился на задержанную: 144 тысячи сыграли свою роль

Статус подозреваемой сменился на задержанную: 144 тысячи сыграли свою роль

Источник фото: pixabay.com

В Черниговском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по Черниговскому району поступило заявление 59-летнего директора магазина о краже денежных средств. Причиненный ущерб составил 144 тысячи рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кража из магазина по улице Октябрьская была совершена в ночное время, отметили в  пресс-службе ОМВД России по Черниговскому району.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя местная жительница. В отделе полиции задержанная дала признательные показания.

Часть похищенных денежных средств изъята и возвращена владельцу.

Следственным подразделением отдела МВД России по Черниговскому району возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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