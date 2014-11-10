Утверждены новые правила: выходить на охоту запрещено без «особого» элемента на одежде

Российское Министерство юстиции 31 августа зарегистрировало приказ Минприроды «Об утверждении правил охоты». В документе устанавливаются новые правила безопасности, регламентируется использование тепловизоров и транспорта при охоте. А кроме того, приведен список мест, где полностью запрещен петельный лов животных, сообщают «Вести:Приморье». Об этом уточняет пресс-служба Минюста.

Из новой редакции документа были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Минприроды, к составлению новых правил охоты были привлечены эксперты в сфере охотничьего хозяйства, ученые, зоозащитники, силовики, юристы.

Одним из ключевых пунктов документа стали новые правила безопасности на охоте: в частности, отныне необходимо использовать одежду со световозвращающими элементами. Кроме того, приказ вводит запрет на любое перемещение или перевозку продукции охоты без соответствующих документов. Эта мера должна повысить эффективность борьбы с браконьерами, отмечает РБК.

В Минюсте отметили, что новые правила охоты регламентируют применение световых приборов и тепловизоров, транспортных средств и летательных аппаратов. Установлены также новые требования ночной охоты с применением вышек.

В новой редакции документа регламентировано применение петельного лова животных. В частности, дан перечень муниципалитетов, где он полностью запрещен. Эта часть правил была составлена при участии Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]