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Отключат ночью: вода исчезнет из домов жителей Владивостока и пригорода

Отключат ночью: вода исчезнет из домов жителей Владивостока и пригорода

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке и пригороде почти на сутки отключат холодной водоснабжение, сообщают «Вести:Приморье». Воды не будет с 03:00 до 23:45 2 сентября 2020 года. Об этом уточняют специалисты Примводоканала.

Причиной отключения являются ремонтные работы.

Адреса:

Анучинская. Апухтина. Вересковая. Вторая. Грекова, 15, 17, 19. Грушевая. Короленко. Куинджи. Майкова. Маковского, 90-124, 157а, 169-207. Нектарная. Орбитальная. Пасечная. Плещеева. Рассветная. Репина, 1-5. Сахарный ключ, 1-5, 4. Семирадского, 26, 28б, 30а, 32а. Успенского, 58. Фруктовая. Шевченко. Шишкина, 25, 25а. Яблоневая.

Садоводческие товарищества: «Сахарный ключ», «Спутник».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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