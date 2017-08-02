Сказочный выбор шуб предлагают модницам Приморья на выставке «Зимняя сказка»

1 сентября – первый день осени. Мамы собрали своих детей в школы. Пора подумать о себе и начать готовиться к зиме. Тепло и красиво, этим руководствуются модницы при выборе меха, но, как выяснилось, это далеко не главный критерий.

С 1 по 6 сентября в большом ГУМе будет проходить выставка российского меха «Зимняя сказка», о том, как выбрать хорошую шубку, расскажет Евгения Клепикова.

Это главный совет, к которому стоит прислушаться. При поглаживании шубки, ворсинки должны возвращаться в исходное положение, а неподшитый подклад, это признак высокого качества изделия в шубном бизнесе. И, к слову, на российские меховые фабричные изделия гарантийные сроки устанавливаются законодательством, два года на швы и мех. Фабрика «Зимняя сказка» представляет свои качественные изделия около 15 лет, в этот раз во Владивосток привезли больше восьмисот моделей.

Дарья Красноперова, продавец-консультант выставки «Зимняя сказка»: «Сейчас действует система скидок, при полном расчете до 50 процентов, в зависимости от фирмы-производителя. Также изделие можно приобрести в кредит без первоначального взноса. Специально для жительниц Приморья кировские мастера сшили новую коллекцию – идеальный пошив, обширная цветовая гамма и красивые новые модели. Это гарантия того, что наша шубка будет радовать вас долгие годы».

Шубы из мутона, енота, лисы и норки, по вкусу можно подобрать парку или дубленку, дополнив все меховым головным убором. Размерный ряд от 38 до 68. А главное, все модели на этой выставке отечественного производства, что означает непревзойденное качество. Здесь вас ждет сказочный зимний выбор.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]