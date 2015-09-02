Губернатор Приморья заявил о важности празднования Дня окончания Второй мировой войны

Празднование Дня воинской славы имеет огромное значение для Приморья, уверен Губернатор края Олег Кожемяко. Об этом он заявил в преддверии 3 сентября, когда по всей стране будут отмечать дату окончания Второй мировой войны, - сообщает пресс-служба правительства края.

Глава региона подчеркивает, что беспримерный подвиг советского народа и государств-союзников оставил неизгладимый след в мировой истории. При этом заключительный этап Второй мировой войны, когда в рекордные сроки советской армией была разгромлена Квантунская армия, является особенно важным для Азиатско-Тихоокеанского региона. Миллионы людей, проживающих в Манчжурии, Корее, на Сахалине и Курильских островах, до сих пор благодарны красноармейцам-освободителям за спасение от многолетнего гнета оккупационных войск.

«В ожесточенных боях погибли наши моряки, наши солдаты. Многих из них удостоили звания Героя Советского Союза, в том числе единственную женщину Марию Цуканову», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор отметил, что в крае помнят и чтят героев, пожертвовавших собой для спасения Отечества.

«Все мои родные дяди принимали участие в сражениях за Манчжурию, Курильские острова. Их рассказы, воспоминания о войне, подвигах, их фотографии бережно хранятся в нашей семье и передаются из поколения в поколение. В Приморье в честь героев Второй мировой войны названы улицы, музеи, школы. Мы не забываем тех, кто до последнего вздоха, до последнего патрона защищал свою страну. Радует, что наши китайские товарищи придерживаются той же точки зрения. Хочется сказать им слова благодарности за сохранение кладбищ, памятных мест, где погибли русские воины, проведение совместных мероприятий, призванных рассказать современникам о событиях Второй мировой войны», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, в Приморье в честь окончания Второй мировой войны в начале сентября состоится целый комплекс мероприятий, в том числе край присоединится к международному патриотическому проекту «Слово Победителя», всероссийским акциям «Уроки Второй мировой» и «Великое кино великой страны».

Все патриотические мероприятия, творческие фестивали, тематические концерты и просветительские акции направлены на сохранение памяти о боевых событиях и героях, отстоявших родные рубежи перед неприятелем, а также противодействие фальсификации истории России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]