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Тело Кристины Викеньтевой обнаружено на острове Путятин в Приморье

Тело Кристины Викеньтевой обнаружено на острове Путятин в Приморье

Тело Кристины Викентьевой обнаружено в воде в одной из бухт острова Путятин на побережье Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на источник в отряде "ПримПоиск". По его словам, девушка была одета в ту же одежду, в которой она отправилась на остров, в  воде тело пробыло, как минимум, несколько дней. Родственники Кристины уже опознали ее. Говорить о причинах смерти можно будет только после проведения судебно-патологоанатомической экспертизы, подчеркнул наш источник.

Ранее сообщалось, что 22 августа 21-летняя жительница поселка Дунай поехала отдыхать на остров Путятин, а спустя некоторое время перестала выходить на связь с родственниками. В районе острова Путятин были организованы волонтерские поиски и сегодня, 2 сентября, тело Кристины было поднято из воды.

На место трагедии прибыли специалисты следственного управления следственного комитета по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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