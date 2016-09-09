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Погода удивит приморцев в первые выходные дни сентября

Погода удивит приморцев в первые выходные дни сентября

В первые выходные сентября синоптическая ситуация в Приморье будет стабильной. Погодные условия будет формировать гребень антициклона. Ненастье, вызванное в конце рабочей недели тайфуном «Майсак», закончится. Дожди прекратятся, ветер стихнет.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", в субботу, 5 сентября, будет, в основном, солнечно, минимальная температура +14...+20 °С, на северо-востоке +8...+13 °С. Максимальная температура составит +24...+31 °С, на восточном побережье +18...+23 °С.

В воскресенье, 6 сентября, станет натекать облачность, но обойдется без осадков, температурный фон почти не изменится.

Во Владивостоке в эти два дня осадков не ожидается. Ветер будет от слабого до умеренного. Ночная температура +17...+20 °С, дневная +22...+26 °С. В субботу будет погода с прояснениями, в воскресенье количество облаков увеличится.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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