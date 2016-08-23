Десятый тайфун сезона Haishen по силе не уступит Mysak

Десятому тайфуну нынешнего сезона сегодня, 2 сентября, официально присвоили имя Haishen, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на pogoda_25_region.

По данным паблика, сегодня Haishen находится в координатах N20°35' (20.6°) E140°00' (140.0°) давление в центре вихря упало до 975 гПа ветер составляет 35 м/c порывы его достигают 50 м/c в ближайшие сутки он продолжит набирать силы, у данного тайфуна есть все условия развиться как его предшественник MAYSAK и стать супертайфуном.

Что касается его траектории то, по данным на сегодняшний день, он планирует дойти до южной части Японии, перевалив ее, выйти на Корею.

Основная предполагаемая траектория движения - по двум Кореям с выходом на северо-восточный Китай, где быстро начнет заполняться, при такой траектории данный тайфун зацепит Приморье только краем, но это пока предварительная версия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]