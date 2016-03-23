От жесткого приговора спасли прежние заслуги: ветеран военной службы занимался крупными хищениями

В августе вступил в силу приговор Спасского районного суда по делу о мошенничестве, совершенном путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Преступление раскрыто УФСБ России по Восточному военному округу совместно с межмуниципальным отделом МВД России "Спасский".

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на источник в УФСБ России по Восточному военному округу, ветеран военной службы Григорий М. разработал и воплотил в жизнь собственную схему мошенничества, благодаря которой ему удалось похитить свыше 3 млн. рублей.

Являясь должностным лицом ЗАО "Форпост Балтика Плюс", проводишей очистку территории после пожара на бывшем складе артиллерийских боеприпасов от неразорвавшихся снарядов с полследующей их утилизацией, Григорий М. составлял табеля для выплаты сотрудникам заработной платы. Используя свое служебное положение, имея умысел собственного обогащения, фигурант намеренно вносил завышенное количество отработанных часов в табеля, впоследствии присваивая себе полученные излишки. Всего таким образом было составлено 26 поддельных документов. Общий ущерб от действий Григория М. составил 3 млн. 431 тыс. 234 руб. 94 коп.

Спасский районный суд признал Григория М. виновным в мошенничестве, совершенном путем злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. С учетом смягчающих обстоятельств: наличия хронических заболеваний, военных заслуг и возраст (64 года), а также того, что фигурант возместил часть ущерба в размере 900 тысяч рублей, суд постановил присудить Григорию М. наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и возмещением ущерба (2 млн. 413 тыс. 234 руб. 94 коп). Кроме того, подсудимому придется возместить расходы подстрадавшей стороне, потраченные на судебные издержки в сумме 122 тысяч 312 рублей 01 коп. Пока ущерб не будет возмещен в полном объеме, на квартиру, принадлежащую супруге Григория М., которая находится в Томске, наложен арест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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