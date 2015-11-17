Южнокорейский фермер приехал в Приморье за воплощением своей мечты

Он променял высокотехнологичный Сеул на российскую глубинку. Четыре года назад житель южнокорейской столицы решил воплотить свою мечту: он приехал в приморское Краскино поднимать сельское хозяйство. Построил небольшую ферму, завез породистых коров и занялся повышением надоев. Как товарищ Чжан мечтает отдельно взятый район настоящей молочкой накормить?

На видном месте, на доске, где нормы плана фиксируются, благодарность от руководства края красуется: чтобы каждый сотрудник молокозавода понимал, ради чего старается. Почти две тысячи литров подарили молочники из Краскино больницам и пенсионерам района в самое тяжелое время всеобщей изоляции.

Галина Новикова, заведующая молокозаводом, п. Краскино: "Должно делаться все очень качественно, подоиться качественно, качественно сюда перегнаться, и чтобы мы сделали продукцию тоже качественно!"

На окраине Краскино небольшая ферма стоит. Её отчаянный мечтатель мистер Чжан построил. В 2016-м он собрал чемоданы и переехал из родного технологичного Сеула в приморский поселок Краскино. В родной Южной Корее воплотить задуманное он не смог, зато в России - пожалуйста.

Чжан Мин Бок, фермер из Южной Кореи: "Мы уже 50 рабочих мест в Краскино обеспечиваем. Но спрос больше предложения, но здесь очень отдаленное место. Поэтому расширить коровник и построить еще это очень трудно".

Он полтора года не был дома. Жена иногда из Сеула приезжает, дочери по всему миру разъехались, а сын во Владивостоке учится. Но возраст у него уже призывной, служить на родину поедет. Развивать ферму местные жители помогают. Объемы производства очень небольшие. Продукции едва на три собственных точки хватает - в Краскино, Славянке и Артеме. В краевом правительстве убеждены - на таких фермерах вся молочка в регионе держится.

Владимир Калиновский, зам.начальника отдела сельского хозяйства: "Фермеры у нас закрывают половину производства молока. И мы развиваем это направление. С 2013-го мы выдали более 50 грантов на развитие этих ферм. Сейчас сумма достигает 30 млн рублей на поддержку данного направления".

Дойных коров, а это голштины, чуть меньше ста. Еще два десятка вот-вот отелятся. А значит и молока немного больше станет. Три мечты у мистера Чжана. Первая - поднять сельское хозяйство в районе и дать людям рабочие места. Вторая - повысить квалификацию кадров, жильем он готов обеспечить. А третья, самая заветная - чтобы сын после службы в Краскино к нему на помощь приехал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]